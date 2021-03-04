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14:56 04.03.2021

Санкции США нанесли Ирану ущерб в $200 млрд - Рухани

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Санкции США нанесли Ирану ущерб в $200 млрд - Рухани

Прямой ущерб Ирану от восстановленных три года назад американских санкций превысил $200 млрд, сообщил в четверг президент Исламской республики Хасан Рухани.

При этом он отметил, что Тегеран не намерен требовать возмещения ущерба в качестве условия возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Некоторые наши друзья потребовали компенсации от США, прежде чем говорить с ними. Прямой ущерб нам от США за последние три года составил свыше $200 млрд. Но мы сказали нашим друзьям, что оставим это на более поздний этап и что США могут вернуться в СВПД, отменив санкции", - заявил президент, которого цитируют иранские СМИ.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных стран-членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

В мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили антииранские санкции. Новый президент США Джо Байден выразил готовность при определенных условиях вернуться в СВПД.

Теги: #сша #иран
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