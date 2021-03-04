КС приступил к слушанию дела относительно возможности привлечения президента Украины к административной ответственности

Большая палата Конституционного суда Украины в четверг начала рассмотрение представления Верховного суда о толковании норм Конституции относительно возможности привлечения к административной ответственности президента Украины.

На открытой части пленарного заседания в форме письменного производства судья-докладчик по делу Ирина Завгородняя изложила суть представления Верховного суда относительно официального толкования положений части первой ст.105 Конституции Украины.

По словам судьи-докладчика, Верховный суд обратился в КС с просьбой о толковании нормы Основного закона, которая регламентирует неприкосновенность главы государства во время исполнения им полномочий в аспекте возможности привлечения президента к административной ответственности.

"По мнению автора представления, необходимость официального толкования... возникла в связи с тем, что в Конституции Украины иммунитет главы украинского государства определён без конкретных параметров... не конкретизировано, в чем именно заключается неприкосновенность президента Украины", - отметила она.

По словам Завгородней, субъект конституционного представления отмечает, что определение неприкосновенности главы государства содержится в решении КС от 2003 года, по которому президент не может быть привлечён к уголовной ответственности во время пребывания на должности, а отстранение от должности возможно лишь посредством процедуры импичмента. Вопрос привлечения к административной ответственности, как отметила судья-докладчик, в этом решении КС не раскрыт.

Вместе с тем, Верховный суд в своём представлении уточняет, что президент является субъектом отдельных административных правонарушений - в контексте норм закона о предотвращении коррупции, то есть, президент попадает под действие антикоррупционных требований, запретов, нарушение которых является основанием для привлечения его к админответственности.

Субъект конституционного представления, по словам Завгородней, указывает на то, что национальные суды не одинаково расценивают возможность привлечения главы государства к админответственности.

"Учитывая... наличие в судах дел, связанных с привлечением президента Украины к ответственности за совершение административных правонарушений... Верховный суд просит предоставить официальное толкование положений части первой ст. 105 Конституции", - сказала судья-докладчик.

По словам Завгородней, в деле уже есть позиция по этому вопросу премьер-министра Украины, а также научные заключения ряда университетов Украины.

После оглашения сути представления Большая палата КС завершила исследование материалов дела в открытой части и перешла в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по делу.