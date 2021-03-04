Во Львове полицейский совершил суицид

Сотрудник управления патрульной полиции во Львовской области покончил жизнь самоубийством на территории управления во Львове, сообщил начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

"Утром перед тем, как заступить на службу, обнаружили патрульного с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, трагедия произошла в связи с семейными проблемами в семье 34-летнего патрульного", – сказал Пилипенко.

По словам начальника управления, все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГБР.

В то же время львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейский получил оружие, а после этого зашел в туалет на территории управления и там выстрелил себе в голову.