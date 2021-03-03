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19:20 03.03.2021

Аграрный комитет ВР одобрил план распределения господдержки аграриев в 2021 году

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Аграрный комитет ВР одобрил план распределения господдержки аграриев в 2021 году

Аграрный комитет Верховной Рады поддержал разработанный Минэкономики и профильными ассоциациями план распределения господдержки аграриев в 2021 году по пяти основным направлениям с общим бюджетом в 4 млрд грн.

Об итогах заседания сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на своем сайте в среду.

"Для обеспечения стабильности и предсказуемости государственной поддержки мы сохранили основные программы: это поддержка развития отраслей животноводства, садоводства, фермерства, удешевление кредитов и покупки сельхозтехники", - сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

По данным ведомства, основными направлениями поддержки стали частичная компенсация стоимости с/х техники отечественного производства; финподдержка в сферах удешевления кредитов; развития садоводства, виноградарства и хмелеводства; развития фермерских хозяйств, а также господдержка развития животноводства и переработки агропродукции.

"Мы учли современные реалии и пожелания производителей, предложив новые программы, которые будут создавать положительный эффект для экономики Украины. По нашим расчетам, новые программы, такие как поддержка орошения, будут пользоваться спросом среди аграриев в связи с близким открытием рынка земли", - отметил министр.

По данным Минэкономики, предусмотрен ряд новых программ с бюджетом в 500 млн грн, в числе которых господдержка страхования с/х продукции, компенсация потерь посевов в Одесской области, поддержка орошения, поддержка органического производства, поддержка развития картофелеводства.

Ранее подкомитет по вопросам финполитики аграрного комитета Верховной Рады Украины на заседании 2 марта согласовал финансирование из госбюджета на 2021 год четырех новых программ господдержки агропроизводства на уровне 200 млн грн.

Об этом член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат Сергей Лабазюк написал в своем Telegram-канале.

По его данным, на заседании подкомитета был установлен размер дотаций на новые программы господдержки. Он также сообщил, что на дотации на страхование с/х продукции, поддержку органического производства, поддержку развития картофелеводства и поддержку орошения будет выделено в 2021 году по 50 млн грн.

Нардеп добавил, что 240 млн грн планируется разово направить на помощь пострадавшим от засухи в минувшем году фермерам Одесской области. Он уточнил, что окончательное решение примет аграрный комитет ВР на заседании 3 марта.

"Откровенно говоря, размеры финансирования некоторых направлений малы, даже с учетом переформатирования министерства и привычного слабого освоения средств в рамках новых программ", - подытожил Лабазюк.

Как сообщалось, Минэкономики в сентябре 2020 года представило предложения по господдержке аграрной отрасли на 2021-2023 годы на заседании аграрного комитета Верховной Рады. В частности, планировалось семь основных программ поддержки: финансовая поддержка мероприятий в АПК (кредиты, страхование); поддержка производства нишевых культур (продовольственная безопасность); поддержка фермерства; поддержка садоводства, виноградарства, хмелеводства; картофелеводство; поддержка животноводства; частичная компенсация стоимости c/х техники.

Замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий сообщил в феврале 2021 года, что ведомством запланировано финансирование в 2021 году программы господдержки картофелеводства на уровне 1,37 млрд грн.

Теги: #комитет #аграрный #минэкономики
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