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17:00 03.03.2021

МИД Украины: дело против Приходько в РФ имеет все признаки политически мотивированного

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МИД Украины: дело против Приходько в РФ имеет все признаки политически мотивированного

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с безосновательным политически мотивированным решением Южного окружного военного суда в городе Ростов-на-Дону (РФ) от 3 марта 2021 года об осуждении гражданина Украины Олега Приходько по сфабрикованным обвинениям в "подготовке террористического акта , изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ".

"Дело против Олега Приходько имеет все признаки политически мотивированного. Адвокат Олега неоднократно обращал внимание т.н. "суда" на многочисленные процедурные нарушения в ходе досудебного следствия, а также на полное непринятие "судьями" предоставленных защитой обоснованных свидетельств о непричастности украинца к инкриминируемым деяниям. Сегодняшний приговор - это очередное проявление системной политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма", - цитирует первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову пресс-служба МИД в среду.

Отмечается, что Приходько был незаконно задержан силовыми структурами российской оккупационной администрации 10 октября 2019 года на территории временно оккупированного Крыма и, в нарушение норм международного права, незаконно перемещен в Ростов-на-Дону.

3 марта ростовский суд вынес решение о лишении Приходько свободы на 5 лет с отбыванием первого года наказание в тюрьме, условия содержания в которой являются наиболее тяжелыми в российской пенитенциарной системе, и остальных срока в колонии строгого режима.

"Призываем международное сообщество категорически осудить применение РФ практики судебных преследований инакомыслия с использованием незаконных силовых методов и антитеррористического законодательства, требовать прекращения Россией нарушение норм международного права на временно оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Автономной Республики Крым и города Севастополь с использованием как национальных, так и международных механизмов и усилить давление на РФ, в том числе санкционное", - подчеркивают украинские дипломаты.

Как сообщалось, 3 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, Россия, приговорил крымчаниная Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Теги: #приходько #приговор #мид
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