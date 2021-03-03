В России по сфабрикованному делу приговорили к 5 годам лишения свободы крымчанина Олега Приходько

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, Россия, приговорил крымчаниная Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня Южный окружной военный суд, в Ростове-на-Дону вынес нашему соотечественнику незаконный приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года", - написала Денисова на телеграм-канале.

Отмечается, что суд удовлетворил требования прокурора частично, и Приходько будет вынужден отбывать первый год наказания в тюрьме, где все заключенные удерживаются в камерах.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России. Подчеркиваю, что наш согражданин в своем почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями может не выдержать таких условий содержания", - заявила Денисова.

Она также призвала международное сообщество продолжать давление на РФ и требовать немедленного освобождения всех политических заключенных.