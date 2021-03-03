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14:49 03.03.2021

Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра Сергея Завадского

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Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра Сергея Завадского

Правительство Украины назначило временно исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Сергея Завадского, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника главного управления Госгеокадастра в Полтавской обл.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабмина в среду.

Он также сообщил о назначении заместителем главы Госгеокадастра Олега Пилата.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, Завадский владеет квартирой в Харькове площадью 52 кв. м и стоимостью 399 тыс. грн, а также двумя квартирами в Харьковской области площадью 63,2 кв. м и 88,7 кв. м. Совместно с супругой он владеет фермерским хозяйством "Ананта" (Харьков), участком площадью 2,96 га, а также арендует участки площадью 1,2 га и 1,7 га в Харьковской области.

По данным декларации, Завадский до 2020 года занимал должность директора в ГП "Харьковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

Согласно данным Госреестра, Олег Пилат ранее занимал должность руководителя экспертной группы планирования территорий директората пространственного планирования территорий и архитектуры Минрегиона. Он задекларировал квартиру площадью 41,6 кв. м в Киеве, земельный участок в Киевской области площадью 0,12 га и долю в 14% акций IT-компании ООО "Геоматик реалити".

Как сообщалось, Кабмин постановлением №124 от 17 февраля переподчинил Госгеокадастр и Госрыбагентство восстановленному Министерству аграрной политики и продовольствия.

 

Теги: #кадры #кабмин
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