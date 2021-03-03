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14:01 03.03.2021

Украина останется в "зимнем времени", если Рада успеет проголосовать за законопроект до 25 марта - нардеп Пидласа

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Украина останется в "зимнем времени", если Рада успеет проголосовать за законопроект до 25 марта - нардеп Пидласа

Украина может окончательно перейти на "зимнее время" в случае принятия соответствующего законопроекта "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в целом до 25 марта 2021 года, сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

"По замыслу авторов, и в принципе комитет экономического развития поддерживает эту идею, Украина должна остаться на зимнем времени. Это стандартное время, которое у нас с 25 октября по 25 марта. Надеемся успеть проголосовать в целом законопроект до 25 марта, и нам не нужно будет переводить часы уже 25 марта", - объяснила Пидласа на брифинге в среду после принятия законопроекта в первом чтении.

В заключительных положениях законопроекта №4201 отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины". В связи с этим Пидласа подчеркнула, что в случае, если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением парламентарии предусмотрят поправку, согласно которой в Украине "в последний раз часы будут переведены 25 октября".

"Если Рада успеет проголосовать законопроект (в целом - ИФ) до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы не будем 25 марта переводить часы. Если возникнут какие-либо трудности и мы не будем успевать проголосовать, то мы еще дважды переведём часы, но 25 октября - в последний раз", - уточнила депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) относительно отмены переход на летнее и зимнее время в Украине.

Теги: #время #законопроект
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