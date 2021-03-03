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12:26 03.03.2021

В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

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В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

 В ближайшие сутки, 4 марта, в Украине не ожидаются осадки, ночью при малооблачной погоде местами подморозит, а днем будет тепло, но ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в пятницу на дорогах, кроме южных и большинства центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, на севере Левобережья 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 4 марта самая высокая температура была зафиксирована на отметке 16,1 градусов тепла в 1995 году, а самая низкая – на отметке 21,1 градус мороза в 1987 году.

В пятницу, 5 марта, ночью в северных и западных областях, днём по всей Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренные, местами значительные осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-5° тепла (в южной части днём 6-11°, в Одесской области до 15° тепла).

В Киеве в пятницу небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.

Теги: #погода
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