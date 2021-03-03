Родственники героев Небесной Сотни призвали Раду до конца марта принять закон о заочном осуждении

Общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, а также руководителям фракций, главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому (фракция "Слуга народа"), а также народным депутатам Украины с просьбой возобновить рассмотрение законопроекта №2164 о заочном осуждении.

"К годовщине кровавых событий 17-го февраля 2021 года, Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования". За было 299 голосов", - напоминается в обращении, обнародованном в соцсети Facebook.

В общественной организации напоминают, что в среду, 3 марта, истекают две недели, отведенные регламентом Верховной Рады на подачу поправок к законопроекту ко второму чтению.

"Мы просим фракции и депутатов, которые являются патриотами Украины, которые голосовали за вышеуказанные документы представить необходимые поправки, которые вы готовили и согласовывали между собой эти две недели. Поправки, которые позволят разблокировать "заочное осуждение" и одновременно не допустят нарушения прав человека на доступ к правосудию. Мы просим учесть в этих поправках реальность нашего времени: наличие временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса - территорий неподконтрольных украинской власти, которые с радостью используются подозреваемыми для укрытия, а также тот факт, что Российская Федерация, как государство-агрессор, дает приют на своей территории преступникам, которые совершали преступления на Майдане, совершали военные преступления и убежали от украинского правосудия, и не выполняет свои международные обязательства в этой сфере", - подчеркивается в обращении.

Авторы обращения отмечают, что обвиняемые по главному делу Майдана - о расстреле на улице Институтской, сбежали от правосудия уже со скамьи подсудимых. То есть они точно знали о том, что являются подсудимыми, знали, в чем обвиняются, имели и имеют до сих пор все возможности участвовать в суде. Тем не менее - по действующему законодательству этот и многие аналогичные процессы заблокированы.

В декабря 2019 года по этому делу были изменены меры обвиняемым для их обмена. Это было сделано до приговора, который все ожидали уже через несколько месяцев. Трое из пяти обвиняемых за год так и не вернулись в Украину.

После этого власти и непосредственно президент обещали довести это дело до конца, несмотря на физическое отсутствие обвиняемых, в частности решив вопрос о заочном осуждении.

"Сейчас есть возможность соблюсти обещание в случае принятия закона №2164 в целом с учетом разумных поправок в течение марта", - настаивают авторы обращения.

Авторы обращения выдвигают парламенту ряд требований, в частности разблокировать заочные судебные процессы по обвиняемых в делах Майдана, которые сбежали от правосудия, а также в делах, связанных с вооруженным конфликтов в Украине. Для этого требуется до 3 марта 2021 года зарегистрировать соответствующие поправки к законопроекту №2164, а также в течение марта 2021 года согласовать редакцию законопроекта ко второму чтению на соответствующем комитете и проголосовать закон в целом. Кроме того, авторы обращения просят привлечь к работе над правками и озвучить свои замечания касательно законопроекта сотрудников Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований и Адвокатскую совещательную группу.

Как сообщалось, законопроект №2164 предлагает внести изменения в УПК и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого являются основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания считать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".