События

03:27 03.03.2021

СБУ передало в суд дело хищения бюджетных средств на капремонте "Аэропорта-Полтава"

2 мин читать
СБУ передало в суд дело хищения бюджетных средств на капремонте "Аэропорта-Полтава"

В суд направлено обвинительное заключение по уличенных спецслужбой участников схемы хищения бюджетных денег на капремонте "Аэропорта-Полтава", ущерб государству оценивается в более 7,3 млн грн, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Полтавской области.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой структуры, занимавшейся капремонтом помещений "Аэропорта-Полтава" по ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины, а также должностного лица структурного подразделения облгосадминистрации, который отвечал за технический надзор, по ч.2 ст.367 УК Украины", – сказано в сообщении на странице СБУ региона в Фейсбук во вторник вечером.

В ведомстве подчеркнули, что разоблаченная схема присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе "Аэропорта-Полтава", нанесла ущерб государству на более 7,3 млн грн.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания "Аэропорта-Полтава". Подрядчики частично выполнили работы, предусмотренные заключенным договором.

"Полученную "разницу" дельцы вывели в тень. Для реализации сделки участники противоправной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", – отметили в спецслужбе.

Также задокументированы факты нарушения налогового законодательства менеджментом коммерческой структуры при освоении бюджетных денег, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Расследование уголовного производства проводилось под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

 

Теги: #дело #полтава #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 27.02.2021
Причиной пожара в больнице в Черновцах, вероятно, стало несоблюдение пожарной безопасности пациентом, открыто дело

Причиной пожара в больнице в Черновцах, вероятно, стало несоблюдение пожарной безопасности пациентом, открыто дело

23:05 26.02.2021
Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

15:22 24.02.2021
Николаевский аэропорт хочет быть включен в национальную программу развития аэропортов

Николаевский аэропорт хочет быть включен в национальную программу развития аэропортов

12:28 24.02.2021
На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

11:27 23.02.2021
В Украине приземлился самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) – СМИ

В Украине приземлился самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) – СМИ

13:59 19.02.2021
Началось строительство нового аэродрома в Днепре

Началось строительство нового аэродрома в Днепре

11:44 19.02.2021
В аэропорту "Одесса" без разрешения использовали оборудование с ионизирующим излучением - Офис генпрокурора

В аэропорту "Одесса" без разрешения использовали оборудование с ионизирующим излучением - Офис генпрокурора

15:38 18.02.2021
Объявлен конкурс на сооружение памятника Петлюре в Полтаве

Объявлен конкурс на сооружение памятника Петлюре в Полтаве

12:46 18.02.2021
Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

12:07 18.02.2021
Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

Аваков допускает провокации, дестабилизацию и обострение ситуации на Донбассе после введения санкций

В зоне ООС был зафиксирован пролет БПЛА российских наемников – штаб ООС

РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпредставитель президента США по климату призвал энергетические компании развивать новые технологии

В госдепе считают санкции "внушительным наказанием" для РФ, так как ЕС и США сделали это вместе

Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь требует повышения зарплаты и обратился к владельцу компании, угрожая акциями протеста

Страны ЕС приветствовали предложенный Брюсселем проект новой торговой политики союза

Посол Корнийчук обсудил перспективы сотрудничества Украины с израильским производителем ирригационных систем

Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА