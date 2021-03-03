СБУ передало в суд дело хищения бюджетных средств на капремонте "Аэропорта-Полтава"

В суд направлено обвинительное заключение по уличенных спецслужбой участников схемы хищения бюджетных денег на капремонте "Аэропорта-Полтава", ущерб государству оценивается в более 7,3 млн грн, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Полтавской области.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой структуры, занимавшейся капремонтом помещений "Аэропорта-Полтава" по ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины, а также должностного лица структурного подразделения облгосадминистрации, который отвечал за технический надзор, по ч.2 ст.367 УК Украины", – сказано в сообщении на странице СБУ региона в Фейсбук во вторник вечером.

В ведомстве подчеркнули, что разоблаченная схема присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе "Аэропорта-Полтава", нанесла ущерб государству на более 7,3 млн грн.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания "Аэропорта-Полтава". Подрядчики частично выполнили работы, предусмотренные заключенным договором.

"Полученную "разницу" дельцы вывели в тень. Для реализации сделки участники противоправной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", – отметили в спецслужбе.

Также задокументированы факты нарушения налогового законодательства менеджментом коммерческой структуры при освоении бюджетных денег, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Расследование уголовного производства проводилось под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.