Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после проведения ещё нескольких следственных действий генеральный прокурор примет решение относительно дальнейших шагов в расследовании уголовного дела, касающегося заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

"Мы не должны примерять, ложится ли это (показания белорусского информатора по расследованию части уголовного дела, которое касается заказчиков убийства Шеремета, в общую канву дела - ИФ). Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаём себе вопрос "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет - ИФ) является неудобным человеком", - сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.

Министр напомнил, что с информатором были проведены следственные действия в Украине.

"Он дал показания. Показания небезынтересные. Ещё будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - подытожил глава МВД.

Как сообщалось, 4 января 2021 года интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание "EUobserver" сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

Позже в тот же день в Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

В тот же вечер экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.

5 января в Нацполиции Украины сообщили, что заинтересованы в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства Шеремета в Киеве, для чего намерена провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов.

Кроме того, проинформировали в пресс-службе ведомства, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.