В Лозовой планируют возобновить подачу воды по графику утром 3 марта - первый вице-мэр

Специалисты КП "Харьковводоканал" обещают, что почасовая подача воды по графику в г. Лозовая Харьковской области может быть возобновлена утром в среду, 3 марта, сообщил первый заместитель городского головы Александр Жидков.

"Обещают (в "Харьковводоканале" - ИФ) сегодня до конца дня подать то количество воды, которое нужно, чтобы давать почасово с утра... Мы надеемся, что завтра с утра начнем подавать воду почасово, тогда отпадет вопрос садиков и школ", - сказал Жидков на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что если не удастся возобновить хотя бы почасовую подачу воды, то школы придется перевести на дистанционное обучение, а в детских садиках ввести сведенные группы.

Жидков напомнил, что проблемы с подачей воды в городе возникли из-за аварии на водогоне Краснопавловка-Лозовая. По словам первого заместителя городского головы Лозовой, обе ветки водогона изношены почти полностью (одна - более, чем на 75%, другая - более, чем на 90%), поэтому крайне необходима реконструкция. Жидков сообщил, что по заказу департамента ЖКХ Харьковской облгосадминистрации был разработан соответствующий проект.

"Изготовлен проект, но не пройдена экспертиза... Цена вопроса (реконструкции - ИФ), к сожалению, очень большая… 754 млн. грн. Это очень большая сумма, которая не под силу ни городскому, ни областному бюджету... Если этого не будет сделано, ситуация с водоснабжением Лозовой может быть еще хуже. Нам нужна помощь в этом вопросе", - отметил Жидков.

Как сообщалось ранее, из-за аварии на водогоне Краснопавловка-Лозовая город остался без воды. В Лозовой был организован подвоз технической воды по отдельному графику.