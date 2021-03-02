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18:48 02.03.2021

Аваков не видит аргументов в пользу санкций против Порошенко

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Аваков не видит аргументов в пользу санкций против Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не считает обоснованной возможность введения каких-либо санкций в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

В эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник, отвечая на вопрос ведущего, будут ли в отношении Порошенко решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций, Аваков сказал: "Я не видел таких аргументов".

На уточняющий вопрос, хотел ли он, чтобы они появились, глава МВД ответил: "Нет. Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении".

"Есть претензии к политику Порошенко – предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, с адвокатурой, с судебным процессом прозрачным, а Порошенко - не враг Украины. Порошенко – это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии – мы его не избрали президентом. Мы его поддерживаем – а его значительная часть населения все еще поддерживает, он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - добавил Аваков.

Теги: #порошенко #санкции #аваков
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