Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

Глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого, отстраненного от должности председателя Конституционного суда Украины, сообщается на странице НАПК в Facebook во вторник.

Соответствующие протоколы глава НАПК составил 8 февраля. Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка в Крыму, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч.2 ст.172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Просим Голосеевский районный суд города Киева сообщать о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, составившим протокол, объяснений", - написал Новиков в сопроводительном письме в суд.

Как сообщалось, Новиков составил два протокола в отношении Тупицкого в связи с конфликтом интересов из-за незадекларированного участка в Крыму после восстановления Верховной Радой упомянутого права НАПК. "Еще 1 октября 2020 года - почти за месяц до принятия известного решения КС – НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы", - отметил Новиков.

Отмечается, что во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018г. Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. "Среди них - земельный участок, расположенный в АР Крым. Сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время из документа "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости", изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ, следует, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

Таким образом, Тупицкий получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины. Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а в конце февраля – еще на месяц.