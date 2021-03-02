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16:08 02.03.2021

Президент Европейского Совета призвал РФ обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ к неподконтрольным территориям и вернуться в СЦКК

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Россия должна обеспечить полный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством, и вернуться в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством. Пандемия Covid-19 не должна использоваться как предлог для дальнейшего отделения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что полное выполнение Минских договоренностей является путем к миру и приветствовал важные шаги, которые предприняла Украина в этом отношении под руководством президента Украины Владимира Зеленского.

"Полное прекращение огня, больше пунктов пропуска и дальнейшее разминирование улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, и именно потому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - заявил Мишель.

Он указал, что в 2021 году на европейском континенте продолжается война, и это является "позорной реальностью", люди продолжают погибать в этом конфликте и жить в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Я хотел приехать сюда, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько неприемлема эта ситуация и чтобы встретиться с теми, кто выполняет свою работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах. И я также хотел еще раз подчеркнуть непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предоставляем сильную поддержку всеми возможными способами усилиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, чтобы принести мир людям Донбасса", - отметил Мишель.

Теги: #шарль_мишель #оос #обсе #сцкк
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