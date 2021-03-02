ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

Вооруженные силы Украины по результатам государственных испытаний приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную антиматериальную винтовку ручного заряжания "Аллигатор", все части которой изготовлены украинскими производителями, сообщает пресс-служба Министерства обороны во вторник.

"Главная задача крупнокалиберного "Аллигатора" - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной. Калибр 14,5х114. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность выстрела - до 2000 м. Максимальная дальность полета пули - до 7000 м. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем также отмечается, что антиматериальные крупнокалиберные винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.