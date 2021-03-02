ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

По ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд наложил арест на 674 млн грн на счету в Госказначействе, предназначенные для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) задействованным в коррупционной схеме компаниям.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее постановление ВАКС направил в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области 1 марта.

"Основанием для решения ВАКС стали доказательства, собранные в рамках расследования детективов НАБУ, которые показали необоснованность оснований для получения такого возмещения из бюджета. Среди прочего, речь идет об отсутствии товаров на складах на ответственном хранении и негодность самих помещений для такого хранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные факты установлены в течение декабря - февраля в результате обысков в 39 складских помещениях, осуществленных НАБУ совместно с ГУ ГФС в Одесской области.

".В целом речь идет о более 20 компаниях, управляемых одной группой лиц, деятельность которых находится в фокусе внимания детективов НАБУ с августа 2020 года", - отметили в НАБУ.

Так, следствие установило причастность этих компаний к коррупционным схемам по необоснованному получению возмещения НДС из госбюджета.