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10:01 02.03.2021

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

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ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

По ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд наложил арест на 674 млн грн на счету в Госказначействе, предназначенные для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) задействованным в коррупционной схеме компаниям.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующее постановление ВАКС направил в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области 1 марта.

"Основанием для решения ВАКС стали доказательства, собранные в рамках расследования детективов НАБУ, которые показали необоснованность оснований для получения такого возмещения из бюджета. Среди прочего, речь идет об отсутствии товаров на складах на ответственном хранении и негодность самих помещений для такого хранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные факты установлены в течение декабря - февраля в результате обысков в 39 складских помещениях, осуществленных НАБУ совместно с ГУ ГФС в Одесской области.

".В целом речь идет о более 20 компаниях, управляемых одной группой лиц, деятельность которых находится в фокусе внимания детективов НАБУ с августа 2020 года", - отметили в НАБУ.

Так, следствие установило причастность этих компаний к коррупционным схемам по необоснованному получению возмещения НДС из госбюджета.

Теги: #ндс #сап #одесская_область #вакс #набу
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