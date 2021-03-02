События

09:21 02.03.2021

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

2 мин читать
В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения Молдовы от коронавируса стартует 2 марта после распределения вакцин по специализированным центрам, первыми будут вакцинированы сотрудники медслужб.

"Во вторник полученные Молдовой вакцины будут распределены центрам по вакцинации. Будут распределены первые 10 800 вакцин - половина из полученной от Румынии партии вакцин AstraZeneca в количестве 21 600. В этот же день начнется процесс вакцинации", - заявил на пресс-конференции в понедельник эпидемиолог Национального агентства по общественному здоровью (НАОЗ) Алексей Чебан.

И.о. министра, госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык уточнила, что 2 марта начнется вакцинация в Республиканской клинической больнице и в Институте скорой медицинской помощи.

"В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники из отделений реанимации и отделений, специализированных на лечении больных COVID-19. Вакцинация сократит темпы распространения пандемии. Это очень важный шаг по снижению пандемии. Мы уверены, что медработники станут примером для общества в процессе вакцинации", - заявила Затык.

Участники пресс-конференции затруднились ответить на вопрос о том, как скоро Молдова может добиться вакцинации 70% населения, что позволило бы говорить о достижении эффективности в борьбе с пандемией.

"Мы можем сказать, что первый этап вакцинации продлится два месяца, второй этап - шесть месяцев, третий этап 12 месяцев", - сказал Чебан.

В свою очередь Затык отметила, что сложно говорить о сроках, которые необходимы для вакцинации 70% населения.

"Это зависит от уровня обеспечения вакцинами, а также от нашей мобилизации, от нашей способности провести вакцинацию максимально организованно", - сказала и.о.министра.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре общественного здоровья, на первом этапе Приднестровью будет предоставлено 1 800 вакцины - 10% от партии вакцины AstraZeneca, которая будет распределена медицинским учреждениям 2 марта. Ожидается, что до конца недели в Молдову доставят еще 14 400 доз вакцины. Речь идет о той же вакцине AstraZenecaпроизводства Южной Кореи. Эта партия предоставлена Молдове через Платформу Европейского союза COVAX.

Теги: #молдова #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 02.03.2021
Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

00:03 02.03.2021
Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

21:18 01.03.2021
Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

20:05 01.03.2021
В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

19:22 01.03.2021
Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

18:13 01.03.2021
Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей в случае остатка вакцин

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей в случае остатка вакцин

15:56 01.03.2021
Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине

14:29 01.03.2021
Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19

Минздрав планирует до конца недели выйти на 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19

14:21 01.03.2021
Министр здравоохранения Степанов сделал прививку от COVID-19

Министр здравоохранения Степанов сделал прививку от COVID-19

13:17 01.03.2021
Праздники не должны влиять на вакцинацию от Covid-19 - Зеленский

Праздники не должны влиять на вакцинацию от Covid-19 - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

В Тернопольской области на получении взятки через посредника разоблачили начальника районной ГНИ

НАПК пригласило Нескоромного для дачи объяснений

Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА