Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Бывший президент США Дональд Трамп и экс-первая леди Мелания Трамп были вакцинированы против COVID-19 в Белом доме еще в январе, сообщает CNN со ссылкой на советника Трампа.

Собеседник телеканала не уточнил, какой именно вакциной был привит экс-президент и его супруга и сколько доз они получили.

В воскресенье, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо (штат Флорида), Трамп призвал своих сторонников сделать прививку от коронавируса.

"Мы позаботились о многих людях, в том числе, я думаю, 21 декабря мы позаботились о Джо Байдене, потому что он получил свою прививку, он получил свою вакцину. (...) Итак, все, идите и сделайте свою прививку", - заявил он.

Трамп и его супруга переболели COVID-19 осенью прошлого года.

При этом в середине декабря чиновник Белого дома сообщал, что Трампу не будет введена вакцина против коронавируса до тех пор, пока она не будет рекомендована медицинской командой Белого дома.