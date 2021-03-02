На 19 платформах киевского метрополитена установили дефибрилляторы, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская», "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что городской Центр общественного здоровья Киева приобрел подземке 52 дефибриллятора.

"К сожалению, победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Подписан соответствующий акт рекламации и представлены претензию к поставщику в установленном законом порядке", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, проект предусмотрел наличие аптечек, размещенные на станциях в местах, согласованных с авторами проекта. Изучается вопрос дополнительной закупки оборудования.