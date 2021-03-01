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21:18 01.03.2021

Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

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Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

Публичная вакцинация министра здравоохранение  Максима Степанова продемонстрировала безопасность закупленной за средства госбюджета вакцины AstraZeneca, считают медики.

"Без сомнения, это хороший и правильный ход. Публичная вакцинация лидеров, которые имеют авторитет, для многих людей показывает, почему стоит вакцинироваться", - считает врач- инфекционист Львовской городской инфекционной клинической больницы Игорь Гайдук.

Он отметил, что авторитетные в обществе деятели должны вакцинироваться первыми, чтобы развеять сомнения людей.

"Если среди украинцев есть большое недоверие к вакцине, то сначала вакцинироваться должны лидеры, чтобы развеять все сомнения. Вот Степанов это, собственно, и сделал", - сказал Гайдук.

Аналогичной точки зрения придерживается и инфекционист Киевской городской детской инфекционной больницы Сергей Крамарев.

"С моей точки зрения, все правильно сделано. Потому что у людей есть определенные опасения и предостережения. Считаю, что с пиар-точки зрения все сделано правильно: он показал, что сам вакцинируется и что вакцина безопасна. Я помню времена, когда была вспышка полиомиелита, президент Кучма вакцинировался перед камерой сам и вакцинировал детей", - напомнил Крамарев.

Как сообщалось, в понедельник, 1 марта Степанов публично вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Вместе с министром вакцинацию проходили сотрудники клиники.

В понедельник Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, которые предусматривают разрешение на публичную вакцинацию министра здравоохранения и президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: #вакцинация #мнения #безопасность #украина
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