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17:08 01.03.2021

В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

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В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Как сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена. Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, там установлены палатки, в которых ночуют демонстранты.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна.

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба Гаспаряна.

Теги: #армения
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