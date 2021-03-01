Кипр внес Украину в "серую зону": въезд на остров теперь возможен лишь для граждан и членов их семей

С 1 марта Кипр внес Украину в список стран "серой зоны", въезд из которых разрешен только гражданам Кипра и членам из семей, а также резидентам и владельцам спецразрешений, сообщил консульский отдел посольства Украины в Кипре.

"С 1 марта 2021 года на Кипре применено распределение стран мира по категориям. По состоянию на 1 марта Украина относится к "серой зоне" (категории будут пересматриваться еженедельно). Следите внимательно за изменениями", - говорится в сообщении консульского отдела в Facebook в понедельник.

Согласно информации посольства, из стран "серой зоны" въезд разрешен исключительно гражданам Кипра, постоянно проживающие в Республике Кипр, их иностранным супругам и несовершеннолетним детям, резидентам Республики Кипр, лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенциией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра; гражданам, получившим специальное разрешение правительства Кипра на въезд на Кипр.