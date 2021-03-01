У украинских дипломатов, задержанных на границе с партией контрабанды, изъято 16 кг золота и сигареты на 1,5 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) по информации Службы безопасности Украины раскрыли противоправную деятельность организованной группы лиц, в состав которой входят действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Польше, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области.

"По установленным проведенным расследованием данным, водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном погрузочно-пассажирском микроавтобусе. К указанной деятельности был привлечен работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-сотрудник посольства, а также сын последнего - ныне действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше", - сообщает пресс-служба ГБР.

28 февраля 2021 года микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска, за рулем находился водитель посольства и атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше. По результатам проведенного обыска указанного транспорта обнаружены и изъяты $140 тыс., 67 200 евро, 11 600 польских злотых, 16 кг золота, а также 8 826 блоков с сигаретами. Ориентировочная себестоимость изъятых табачных изделий по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн грн.

Предварительная квалификация правонарушения – "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Как сообщалось, утром 1 марта министр иностранных дел Украины отозвал из-за границы двух действующих сотрудников посольства Украины в Польше, причастных к попытке провезти через границу партию контрабанды. Кулеба отметил, что в отношении указанных сотрудников будет проведено дисциплинарное расследование. Кроме того, МИД Украины готов к сотрудничеству с правоохранительными органами ожидает от них быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.