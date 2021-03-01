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11:42 01.03.2021

Гройсман призвал чиновников вакцинироваться от коронавируса первыми, чтобы проверить безопасность вакцины

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Гройсман призвал чиновников вакцинироваться от коронавируса первыми, чтобы проверить безопасность вакцины

Чиновники не должны делать собственный пиар с врачами, которых вынуждают вакцинироваться от коронавируса малоизвестной вакциной, а прививаться первыми и проверить вакцину на себе, заявил премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Задача правительства - обеспечить своих людей лучшим. А привезли что-то - неизвестно что, подрывая вообще доверие к вакцинации. Я предлагаю всем чиновникам, членам правительства, всем народным депутатам, кто верует в секту эффективности украинского правительства, всем главам ОГА пройти вакцинацию. Главы ОГА находят врачей (которых вакцинируют), становятся возле них, делают селфи. А почему глава ОГА не делает себе укол? Ему кого-то не жалко? А с теми, кто отказывается (от вакцинации), с ними проводят беседы? Я бы за такую политику снимал бы с должностей! Они (чиновники) должны сами вакцинироваться и показать пример", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Гройсман подчеркнул, что ответственность за проваленную вакцинацию и поставку вакцин персонально несет действующий премьер-министр, и напомнил: правильные шаги, в том числе по обеспечению жителей Украины вакциной, предлагались еще в апреле прошлого года.

"Власть просто не обращалась за вакциной. Если бы мы обращались, нам не отказали бы. Разве Еврокомиссия отказала бы Украине? Никогда в жизни. Ангела Меркель отказала бы? Никогда в жизни! Подчеркиваю: мы переживаем всю пандемию сложно только потому, что у нас неадекватное, некомпетентное правительство", - отметил политик.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 1 марта от COVID-19 провакцинировано более 3 тыс. чел.

Теги: #гройсман #вакцинация
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