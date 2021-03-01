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11:11 01.03.2021

Госслужащие не говорят о харассменте, они просто уходят с госслужбы - глава НАГС

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Госслужащие не говорят о харассменте, они просто уходят с госслужбы - глава НАГС

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявляет, что государственные служащие не говорят о харассменте, а просто увольняются с государственной службы.

"В 2018 году мы проводили исследование - есть травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66,6% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% - в суд, а подавляющее большинство никуда не обращалось.

"Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60%, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, - они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы", - добавила Алюшина.


Полный текст интервью с Алюшиной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нагс #госслужащие
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