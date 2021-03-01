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09:27 01.03.2021

Кулеба отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, подозреваемых в коррупции

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Кулеба отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, подозреваемых в коррупции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух сотрудников посольства Украины в Польше, которые были задержаны на границе при попытке вывоза из Украины контрабанды.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - написал Кулеба в соцсети Facebook.

Министр принял решение отозвать обоих сотрудников из долгосрочной заграничной командировки.

"Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены. Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел Украины будет полностью сотрудничать с правоохранительными органами и ожидает от них быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения. Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю недипломатичность моей реакции", - заключил министр.

 

Теги: #кулеба #польша #посольство
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