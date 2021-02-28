События

15:01 28.02.2021

В Беларусь за сутки выявлено 1 тыс. 347 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались

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В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 287 тыс. 306 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны в воскресенье.

Прирост за последние сутки составил 1 тыс. 347 против 1 тыс. 459 за предыдущие сутки, скончались 10 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 976 пациентов (на 27 февраля было 1 тыс. 966 - ИФ) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.

По его данным, с начала пандемии в Беларуси выздоровели 277 тыс. 995 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 27 февраля - 276 тыс. 234 пациента).

За прошедшие сутки в стране выполнено 19 тыс. 20 тестов, всего проведено 4 млн 898 тыс. 38 тестов.

В субботу исполнился год с момента выявления в Беларуси COVID-19. 27 февраля 2020 года был зарегистрирован первый случай коронавируса - носителем был студент из Ирана. Первой жертвой коронавируса в Беларуси считается актер витебского Коласовского театра Виктор Дашкевич. Он умер 30 марта 2020 года в возрасте 75 лет.

Теги: #коронавирус #беларусь
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