Соглашение о партнерстве между ЕС и Арменией вступит в силу 1 марта

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила, что 1 марта вступит в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией (CEPA).

"Теперь оно ратифицировано Республикой Армения, всеми странами-членами ЕС и Европейским парламентом. Это важная веха в отношениях между ЕС и Арменией", - сказано в коммюнике ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

"Вступление в силу нашего Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве происходит в тот момент, когда Армения сталкивается с серьезными проблемами. Это мощный сигнал о том, что ЕС и Армения привержены демократическим принципам и верховенству права, а также более широкой программе реформ. В политической, экономической, торговой и других областях наше соглашение направлено на то, чтобы внести позитивные изменения в жизнь людей, преодолеть вызовы программе реформ в Армении", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как отмечают в Брюсселе, это соглашение "обеспечивает основу для совместной работы ЕС и Армении в широком спектре областей: укрепление демократии, верховенство права и права человека; создание большего количества рабочих мест и возможностей для бизнеса, совершенствование законодательства, общественная безопасность, более чистая окружающая среда, а также лучшее образование и возможности для научных исследований".

Соглашение также призвано способствовать углублению и укреплению отношений ЕС со странами "Восточного партнерства".

В ЕВС напоминают, что соглашение было подписано в ноябре 2017 года, и с 1 июня 2018 года его значительная часть временно применялась. "С тех пор широта и глубина двустороннего сотрудничества между Арменией и Европейским союзом неуклонно развивались", - говорится в сообщении европейского дипломатического ведомства.

С момента вступления соглашения в силу 1 марта сотрудничество будет укрепляться в тех областях, которые до настоящего времени не подпадали под его временное применение, объясняют в Брюсселе. Европейский союз, отмечается в документе, готов и рассчитывает на "еще более тесное сотрудничество с Арменией для полного и эффективного выполнения соглашения в наших общих интересах и на благо наших обществ и граждан".

Соглашение ЕС - Армения вступит в силу на фоне острого политического кризиса в стране. Сразу три митинга и шествия как противников, так и сторонников действующей власти пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта.