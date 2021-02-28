В Ужгороде от Covid-19 скончался военнослужащий – Минобороны

Летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрирован в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"Военнослужащий находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больнице города Ужгород. Положительный ПЦР-тест от 22 февраля 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что это 46-й летальный случай от Covid-19 в ВСУ с начала пандемии.

За минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19 в ВСУ, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы три человека. Состояние здоровья больных указано как удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

Девять человек за сутки выздоровели: количество выздоровевших с начала пандемии по состояние на утро 28 февраля указано 15 тыс 946, днем ранее - 15 тыс 937.