Хуситы грозят активнее наносить удары по Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы предупредили о намерении участить нанесение ударов по территории Саудовской Аравии, сообщает агентство ЭФЭ.

"Операции продолжатся и будут проводиться все активнее до тех пор, пока будет продолжаться агрессия против нашей страны", - говорится в документе.

Хуситы посоветовали мирным жителям в Саудовской Аравии "держаться подальше от военных объектов".

В субботу и в ночь на воскресенье хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету и несколько начинённых взрывчаткой беспилотников в сторону Саудовской Аравии.

Саудовская сторона в субботу сообщала об отражении минимум пяти приписываемых хуситам атак.

Саудовская Аравия стоит во главе арабской коалиции, которая проводит операции против хуситов в Йемене.