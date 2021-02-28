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08:19 28.02.2021

В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека

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В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 833 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 1 702 человека, умерло 89 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 218 человек; летальных случаев - 89; выздоровело – 1 702 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля - о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 347 849 человек, 25 982 человека - умерли, выздоровели – 1 170 023 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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