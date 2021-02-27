В Одессе горел пищеблок следственного изолятора

В субботу вечером спасатели ликвидировали загорание на первом этаже и крыши здания пищеблока Одесского следственного изолятора, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области на официальной странице в Фейсбук, 27 февраля в 20:07 поступило сообщение о возгорании пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул.Люстдорфская дорога.

По прибытию к месту вызова спасателей было установлено возгорание на первом этаже одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока на территории Одесского следственного изолятора, а также возгорания обрешетки крыши.

В 20:25 пожар локализован и в 20:40 - ликвидирован на общей площади 35 м кв. В ГСЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.