В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

В Киеве, у здания Офиса генерального прокурора Украины, завершился митинг в поддержку активиста и блогера Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", акция завершилась около 15.00 под Офисом генерального прокурора под требования митингующих отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и освобождения Стерненко. Сторонники Стерненко ожидают, что его освободят спустя неделю.

В случае, если требования не будут выполнены, протестующие обещают с 9 марта начать бессрочную акцию в его поддержку.

Как сообщалось, у здания Офиса президента на ул. Банковая прошла акция сторонников Стерненко, которому присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генпрокурора. Они забросали здание фаерами и петардами. Потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.

Фото - Егор Шумихин