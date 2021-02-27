Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

Акция в поддержку активиста Сергея Стерненко продолжилась у здания Офиса генерального прокурора.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 1,5 тыс. участников пришли к Офису генпрокурора. Они забрасывают козырек крыши здания фаерами и петардами.

"Мы пришли сюда, чтобы вы услышали, сколько желающих в стране поддержать Стерненко, Антоненко и всех политзаключенных. Мы пришли показать, что украинское общество не спит. Мы пришли показать, что судебная система в Украине угрожает национальной безопасности. Наши требования: немедленно освободить Стерненко, обновить судебную систему, а судей выбрать на честном конкурсе", - заявили участники акции.

Вокруг много полиции, но они не предпринимают никаких действий.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.

Фото - Егор Шумихин