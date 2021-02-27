Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

У здания Офиса президента на Банковой проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которому присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году.

Перед собравшимися зачитали совместное заявление организаторов акции, друзей Стерненко и адвокатов. "Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе - обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье - избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе", - говорится в обращении.

"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной", - заявили организаторы.

Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.

Один из адвокатов Андрей Писаренко зачитал обращение Стерненко к собравшимся: "Попытка играть по их правилам судопроизводства – это попытка посадить нас за стол с наперсточниками. Если так, то мы эту игру изначально проиграем. Не нужно играть по правилам власти – нужно менять правила игры".

Адвокат убежден, что "власть изначально политизировала дело, когда назначила Венедектову (генпрокурором – ИФ". "Если помните, она изначально сказала, что подозрение Стерненко в любом случае будет вынесено. Это даже не политическое дело – это политическая война. Нас принуждают говорить о процессуальном деле Стерненко, чтобы не говорили о право-политической войне", - сказал он, выступая перед собравшимися.

Колонна из-под Офиса президента начала выдвигаться под лозунги "Свободу политзаключенным" в сторону Офиса генпрокурора, чтобы поговорить с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Протестующие проходят возле здания парламента. Участники акции жгут фаеры и используют дымовые шашки.

Фото - Егор Шумихин