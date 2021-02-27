Возле Офиса президента началась акция протеста против приговора Стерненко

Возле здания Офиса президента в Киеве сотни людей вышли на митинг в поддержку активиста и блогера Сергея Стерненко, которому присудили более 7 лет лишения свободы и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди требуют пересмотреть дело Стерненко, освободить подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко и прекратить политические преследования украинских активистов и волонтеров.

Также участники акции требуют объяснений по поводу того, почему политикам и чиновникам, против которых были введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не объявили подозрения.

Протестующие принесли с собой украинские флаги и плакаты с патриотическими лозунгами. Любая партийная символика на акции сейчас отсутствует.

Официальное начало акции сначала планировали на 12:00, но перенесли на 12:30 для того, чтобы все желающие могли принять в ней участие.

Фото - Егор Шумихин