События

12:37 27.02.2021

Возле Офиса президента началась акция протеста против приговора Стерненко

1 мин читать
Возле Офиса президента началась акция протеста против приговора Стерненко

Возле здания Офиса президента в Киеве сотни людей вышли на митинг в поддержку активиста и блогера Сергея Стерненко, которому присудили более 7 лет лишения свободы и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди требуют пересмотреть дело Стерненко, освободить подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко и прекратить политические преследования украинских активистов и волонтеров.

Также участники акции требуют объяснений по поводу того, почему политикам и чиновникам, против которых были введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не объявили подозрения.

Протестующие принесли с собой украинские флаги и плакаты с патриотическими лозунгами. Любая партийная символика на акции сейчас отсутствует.

Официальное начало акции сначала планировали на 12:00, но перенесли на 12:30 для того, чтобы все желающие могли принять в ней участие.

Фото - Егор Шумихин

Теги: #опу #протест #стерненко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 27.02.2021
Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

11:56 27.02.2021
Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

23:05 26.02.2021
Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

15:07 26.02.2021
Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным – адвокат

Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным – адвокат

11:30 26.02.2021
Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

01:20 26.02.2021
Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

01:13 26.02.2021
Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

00:46 26.02.2021
Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

00:08 26.02.2021
Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

18:14 25.02.2021
Власти Украины вместе с местными властями в 2021 г. переходят на новый уровень сотрудничества в разных проектах - Кирилл Тимошенко

Власти Украины вместе с местными властями в 2021 г. переходят на новый уровень сотрудничества в разных проектах - Кирилл Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

Подход к ОПУ, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко, полностью открыт

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Черновицкой области с 1 марта

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

Украинский боец подорвался на мине в районе пгт Луганское, его госпитализировали

В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

Новозеландский город Окленд изолируют из-за выявленного заражения коронавирусом

В Луганской области началась вакцинация военнослужащих

Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

В семи областях Украины вскоре могут ввести карантинные ограничения "красного" уровня – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА