Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 26 февраля, провел рабочую встречу с послами стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, США, Канада, Япония, Италия. Франция) в Украине, в ходе которой обсуждались вопросы вакцинации украинцев от коронавируса, совместного противодействия пандемии и планы реформирования медицинской отрасли в Украине.

"Обсудили несколько ключевых вопросов, в частности: стратегию Минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом", - сообщил Степанов в Facebook.

Он подчеркнул, что послы стран G7 признали, что украинский опыт "адаптивного карантина" может оказаться полезным и для некоторых стран ЕС.

Кроме того, чиновник отметил, что "технически, ресурсно и организационно Минздрав и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температурному хранению".

"Мы запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируем завершить основные мероприятия к осени этого года", - подчеркнул министр.

В ходе встречи её участники также обсудили стратегию популяризации вакцинации и "сверили" позиции по т.н. "паспортам вакцинации".

"Понимаю, что так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - резюмировал Степанов.