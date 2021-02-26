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20:12 26.02.2021

Данилов о новом телеканале "Перший незалежний": если какой-либо телеканал будет нарушать законодательство, он будет попадать под санкции СНБО

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Данилов о новом телеканале "Перший незалежний": если какой-либо телеканал будет нарушать законодательство, он будет попадать под санкции СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что любой телеканал будет попадать под санкции СНБО в случае нарушения украинского законодательства и работы в пользу иностранного государства.

Отвечая на брифинге в пятницу на вопрос, какая позиция СНБО Украины касательно того, что попавшие ранее под санкции телеканалы пытаются возобновить вещание на базе телеканала "Перший незалежний" во Львове, Данилов сказал: "Я уже подчеркивал в прошлый раз, и подчеркиваю еще раз: мы работаем с фактами. Если это произошло…у нас демократическая страна. Если канал - новый, старый или какой-либо - будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать на другую иностранную страну, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании СНБО".

При этом Данилов подчеркнул, что "такого произвола, которое было до этого, мы не допустим".

"Более того, мы сегодня всех предупреждаем, что уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам и т.д.… Как говорил классик украинской демократии, начинать всегда надо с себя, чтобы все было хорошо", - отметил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

24 февраля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что медиахолдинг "Новины", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, создал одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ООО "Медиахолдинг "Новости", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, купило телеканал "NTA Пряма мова Львова" ("Первый независимый", ООО "Тайм медиа", Киев).

Согласно Единому государственному реестру физ- и юрлиц-предпринимателей, размер взноса нового собственника в уставный капитал телеканала составил 375 тыс. грн, тогда как уставный капитал "Медиахолдинга "Новости" составляет всего 100 грн.

Теги: #телеканалы #снбо #санкции
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