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19:19 26.02.2021

Данилов: через две недели на заседании СНБО заслушают отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

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Данилов: через две недели на заседании СНБО заслушают отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

"Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля – ИФ)…это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирству и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день…И все те люди, которые в свое время предали Украину,... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

Теги: #снбо
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