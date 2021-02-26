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19:02 26.02.2021

ДМК не входит в СКМ и платит исправно налоги – ответ на обращение местных депутатов к Ахметову увеличить платежи за землю

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ДМК не входит в СКМ и платит исправно налоги – ответ на обращение местных депутатов к Ахметову увеличить платежи за землю

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), отрицает обвинения депутатов Каменского горсовета об якобы осуществлении платежей за аренду земельных участков не в полном объеме.

ДМК в пятницу вечером распространил информацию, что 26 февраля на сессии Каменского городского совета по инициативе городского головы Андрея Белоусова было принято обращение депутатов к руководству ПАО "Днепровский меткомбинат", АО "ДКХЗ" и АО "Южкокс" по вопросу платежей за аренду земельных участков: они, якобы, выполнены не в полном объеме. Депутаты Каменского выступили с обращением к руководителям предприятий и бизнесмену Ринату Ахметову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь решению данного вопроса.

При этом в обращении указывается, что ДМК входит в сферу влияния компании СКМ Рината Ахметова.

"ДМК считает необходимым заявить, что никогда не входил и не входит в группу СКМ или в одну из ее компаний. Все акционеры комбината известны, их список публичный, и среди них нет компаний СКМ", - подчеркивается в заявлении.

ДМК также считает важным отметить, что в 2020 году, несмотря на прохождение процедуры банкротства, комбинат перечислил в бюджет города около 582 млн грн налогов. Это составляет 27,05% доходов общего фонда бюджета города, или 35,54% полученных городским бюджетом доходов без межбюджетных трансфертов.

На комбинате работают более 9000 человек, которые платят налог на доходы физических лиц. В течение 2020 года от ДМК в городской бюджет поступило около 314 млн грн НДФЛ. Также в 2020 году комбинат заплатил за аренду земельных участков, налог на землю и налог на недвижимое имущество в размере 241 млн грн.

"Решением городского совета от 18 декабря 2020 года №43-03/VIII внедрена новая нормативная денежная оценка земель города Каменское, введенная в действие с 1 января 2021 года. Предприятие не согласовало изменения в договоры аренды в части увеличения арендной платы за землю. Это увеличит платежи ДМК на 30 млн грн. Комбинат считает это решение некорректным, принятым с нарушениями и в обход действующих процедур. Поэтому ДМК платит арендную плату в размерах, указанных в договорах аренды земли, а увеличение платежа оспаривает в судебном порядке", - отмечается в заявлении ДМК.

При этом напоминается, что постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 31 мая 2019 по делу №904/2104/19 возбуждено производство по делу о банкротстве АО "ДМК". Находясь в процессе банкротства, ДМК платит налоги и осуществляет все предусмотренные законом платежи, но не имеет права заниматься благотворительностью, резюмируется в заявлении.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности корпорации "ИСД" находится 99,4175% ДМК.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

Теги: #налоги #меткомбинат #днепр
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