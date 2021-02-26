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01:20 26.02.2021

Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

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Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призывает всех участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко соблюдать мирный характер протеста, без применения насилия.

"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста,  приходите мирно, не нападайте на полицейских", - сказал Геращенко в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

При этом замглавы МВД подчеркнул: "Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Сейчас времена не Януковича и Захарченко. Полиция - с народом, она будет защищать общественное спокойствие, а не использоваться для нападения на мирных протестующих".

Теги: #украина #мвд #стерненко
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