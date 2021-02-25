Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

В течение суток четверга, 25 февраля, российские наемники продолжили совершать вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и пять раз нарушили режим прекращения огня.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00, опубликованной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Неподалеку от населенного пункта Пивденное боевики открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песок - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя противник применил против украинских военных автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке.