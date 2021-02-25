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17:22 25.02.2021

Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину – Кулеба

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Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину – Кулеба

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Топ-заданием, данным ей, является организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины", - сказал Кулеба в ходе панельной дискуссии американского центра CEPA по будущему украинско-американского стратегического партнерства.

"Мы празднуем 30 годовщину нашей независимости, и мы доказали, что наше понимание независимости такое же, как американское понимание независимости. Независимость - это то, что ты всегда готов бороться", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, также топ-приоритетом посла Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет являться безопасность.

"Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам надо обеспечить безопасность моей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты", - подчеркнул Кулеба.

 

Теги: #байден #маркарова
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