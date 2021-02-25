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13:08 25.02.2021

Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

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Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

Вакцинация от COVID-19 в четверг начнется во всех регионах Украины, вакцина поставлена на региональные склады, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в Facebook.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны. Вакцина уже доставлена на все региональные склады", - написал он.

По словам Ляшко, в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок, в частности, 80 в Черкасской, 10 - в Черниговской, 19 - в Киевской, 40 - в Житомирской, 10 - в Винницкой областях.

25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ривненской, Волынской, Кировоградской областях и Киеве.

 

Теги: #вакцинация #украина
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