Шарий объявлен в государственный розыск – СБУ

Блогера Анатолия Шария, который в четверг, 25 февраля, не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), объявили в государственный розыск.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, следователи спецслужбы ознакомили адвоката блогера с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления блогеру Анатолию Шарию, который "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере".

Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании

Экс-нардеп Украины и член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Телеграм со ссылкой на свои источники, что "Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола".