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12:00 25.02.2021

На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

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На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Национальная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел во дворе частного дома в поселке Рогань Харьковской области в четверг.

"Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5... В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По словам хозяина дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства. По факту взрыва начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #взрыв #граната #харьковская_область
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