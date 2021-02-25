На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Национальная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел во дворе частного дома в поселке Рогань Харьковской области в четверг.

"Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что произошел взрыв гранаты РГД-5... В результате происшествия пострадавших нет", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По словам хозяина дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства. По факту взрыва начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.