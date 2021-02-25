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09:59 25.02.2021

Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор погибшему во время акции протеста - правозащитники

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Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор погибшему во время акции протеста - правозащитники

Суд в Бресте вынес обвинительный приговор Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову, говорится в сообщении правозащитного центра "Весна" в четверг.

"В Бресте вынесен приговор Александру Кордюкову - 10 лет колонии. Шутову постановлен обвинительный приговор без назначения наказания", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале центра.

Шутова и Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел (по ч. 2 ст. 363 УК). Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицин, во время столкновения с которыми погиб Шутов.

Кордюков вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

МВД в официальном сообщении по поводу инцидента сообщало, что "в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках". "Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение", - говорилось в сообщении МВД.

Теги: #приговор #протесты #беларусь
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