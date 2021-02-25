Соблюдение баланса в обеспечении прав и уважение к достоинству между пациентами и медперсоналом должно быть взаимным – замруководителя ОПУ Соколовская

В Киеве прошла презентация проекта Методических рекомендаций по соблюдению принципов достоинства пациентов в больнице; наработки распространят во все больницы, сообщили в Офисе президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе ОП, методрекомендации были подготовлены по результатам работы с медицинскими учреждениями в трех пилотных областях. Участие во встрече приняли, народные депутаты, представители Министерства здравоохранения и Нацслужбы здоровья, руководители больниц, представители международных партнеров и общественности.

"Сегодня нуждаются в обсуждении, казалось бы, привычные до недавнего времени вещи: должен врач стучать в дверь палаты, заходя к пациенту; или корректное использование мобильного телефона врачом при осмотре пациентов; есть нормой, когда немедицинский персонал (посторонние люди) присутствуют при обследованиях или интервенциях и обсуждении чувствительной медицинской информации, в частности результатов анализов пациента и диагноза, и тому подобное. Поэтому очень важно продолжать публичный диалог по обеспечению достоинства пациентов", – заявила на презентации заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская.

Среди вопросов, которые также затронули участники презентации, - обеспечение уважения в общении с пациентом и его близкими, автономия пациента, которая предусматривает согласие на любые вмешательства, обсуждение вариантов лечения и понятное объяснение состояния пациента, чистота, конфиденциальность, а также безусловное удовлетворение потребности пациента в таких бытовых вещах, как наличие доступной питьевой воды в больнице, душа, моющих и дезинфицирующих средств.

По результатам обсуждения было предложено распространить озвученные рекомендации на все больницы, провести обучение для медперсонала всех заведений, создать возможности для утверждения в каждой больнице своих стандартов поведения и этического отношения, поощрять врачей и младший медперсонал учитывать в своей работе аспекты достойного обращения с пациентами.

Соколовская подчеркнула важность соблюдения баланса в обеспечении прав, поскольку уважение к достоинству должна быть взаимной. "Вместе с тем мы должны обеспечить такие условия, при которых соблюдение достоинства пациента станет неотъемлемой важной составляющей медицинской и реабилитационной помощи", - отметила она.